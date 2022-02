PNRR: 7 MILIONI DI INTERVENTI DI GAIA A MASSAROSA

Nuovi interventi di Gaia in vista a Massarosa. Ben 7 milioni di euro provenienti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e della Resilienza) saranno investiti dal gestore idrico sul territorio per la ristrutturazione e il potenziamento del sistema acquedottistico nel Comune, consentendo di procedere alle sostituzioni di una grande parte di tubazioni, in tutto 15 chilometri (11 km di tubazioni sulla Pedemontana e 4 km di tubazioni sulla Sarzanese).

“I 7 milioni di euro provenienti dal PNRR per il Comune di Massarosa – dichiara il vicesindaco e d assessore alle partecipate Damasco Rosi – sono una bella occasione per concretizzare, senza costi per la cittadinanza, gli interventi di sostituzione della rete idrica del nostro territorio come da progetti e modelli già elaborati nel 2017 e risolvere così definitivamente il problema della torbidità dell’acqua. Le fognature in collina poi rappresenteranno una rivoluzione dal punto di vista infrastrutturale ed ambientale, dato che fino ad ora quelle frazioni ne erano prive, l’interlocuzione e la condivisione di obiettivi con il gestore sta portando ed ha già portato risultati importanti per la nostra comunità. Ringrazio il presidente con tutto il CdA e i tecnici di GAIA per il lavoro che stanno facendo, in ultimo per essere riusciti ad intercettare questi importanti fondi del PNRR, cosa assolutamente non scontata nè banale”.

I 7 milioni di euro si vanno ad aggiungere agli interventi dei due lotti in Collina per quasi 2 milioni e che vedranno il rinnovamento delle principali condotte acquedottistiche tra Bargecchia e Corsanico e la realizzazione del collettore fognario a partire da Piano di Conca, fino a raggiungere la frazione di Corsanico. Ma non solo il Consiglio di Amministrazione di Gaia ha già approvato anche il terzo lotto dei lavori che proseguiranno lungo via delle Sezioni, via per Pedona e via dei Venti, con circa 1.970 m di nuove condotte fognarie posate e il contestuale rinnovamento di 2.660 m di tubazioni acquedottistiche, per un importo di oltre 1 milione e 200 mila euro.

Quest’ultima tranche di lavori approvati partirà non appena verranno concluse le procedure di gara e il tempo stimato per il completamento dei lavori è stimato complessivamente in 200 giorni per la parte idraulica più ulteriori 20 giorni, dopo una sospensione per l’assestamento delle opere, per il tappeto d’usura finale.