Plumcake allo yogurt

NOTE

Se si fa riposare per tutta la notte, o, comunque, per alcune ore, il plumcake del mulino sarà ancora più buono.

Il Plumcake con yogurt è soffice per natura, proprio grazie allo yogurt. Potete conservarlo a temperatura ambiente avvolto con pellicola trasparente (possibilmente nel suo stampo). Rimarrà morbido e umido per 3-4 giorni.