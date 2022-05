Playoff Serie B, il Pisa è in finale: Benevento ko nella semifinale di ritorno

Il risultato è identico, anzi: speculare a quell’andata. A Benevento finì 1-0 per i padroni di casa. Così come è avvenuto all’Arena “Garibaldi” oggi. ma per il miglior piazzamento in campionato sono i nerazzurri di Luca D’Angelo ad accedere alla Finale per salire in A.

Il Pisa ha sofferto, come spesso è capitato nelle partite di campionato, ma è in finale ai playoff di Serie B.

Per i toscani è decisiva la vittoria (per 1-0) in casa contro il Benevento, a cui dunque non basta la vittoria di misura dell’andata. A parità di reti infatti passa il turno la meglio classificata e – al contrario del turno preliminare – non ci sono supplementari o rigori. Il Pisa attende ora la vincente di Brescia – Monza.

I padroni di casa ribaltano subito il risultato dell’andata: all’11’ Puscas serve Benali, che firma la rete del vantaggio per i toscani. I nerazzurri vanno anche vicini al raddoppio, mentre il Benevento reagisce solo nei minuti finali ma senza creare un granchè.

La vera reazione del Benevento arriva invece nella ripresa con l’ingresso di Insigne al posto di Ionita e il Pisa inizia ad andare in difficoltà. A quel punto, il copione diventa chiaro: assedio campano, toscani a difesa del risultato (che basta loro per la qualificazione). Un assedio quello del Benevento che non ha esito. Anzi: è il Pisa a sfiorare il gol del raddoppio negli ultimi minuti. Dopo il recupero, il triplice fischio: il Pisa è in finale.

