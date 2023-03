“Plasmare le forme. Bronzi e Ceramiche” di Paolo Staccioli

“Plasmare le forme. Bronzi e Ceramiche” di Paolo Staccioli e a cura di Michele Pierleoni, aprirà la stagione primaverile delle mostre al Fortino. Dal 2 aprile cavalli, guerrieri, viaggiatori e vasi saranno i protagonisti di questa esposizione in cui le memorie dell’antico riemergono nella contemporaneità. Due bronzi dell’artista saranno installi all’ingresso di Villa Bertelli.

Attraverso una selezione significativa di lavori, il visitatore potrà immergersi nell’eleganza di Staccioli, espressa per mezzo di ceramiche a lustro dai sorprendenti colori e bronzi dalla potenza evocativa.

“Siamo felici di aprire la nostra stagione – sottolinea l’assessore alla Cultura e Turismo, Graziella Polacci – con una esposizione del maestro Staccioli artista toscana che si è conquistato un posto di assoluto prestigio nell’attuale panorama artistico nazionale.”

La mostra avrà un prestigioso complemento a Villa Bertelli, che ospiterà dal 2 aprile fino alla fine di settembre due bronzi dell’artista. Le opere, originali guerrieri, nati da un percorso artistico fra i più interessanti dell’arte contemporanea, verranno posizionate all’ingresso della Villa, per accogliere tutti coloro che verranno in visita o parteciperanno ai numerosi eventi in programma durante il periodo estivo.

“Accogliamo con grande gioia i bronzi del Maestro Staccioli – ha dichiarato il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci- un valore aggiunto di questa splendida mostra, che il Comune di Forte dei Marmi propone per l’imminente primavera e che Villa Bertelli prolungherà con le due opere fino al settembre.“