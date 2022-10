Più sicurezza e comfort per i piccoli della “Salgari”

Bonifica della vecchia pavimentazione, posa della nuova in pvc, resistente, sicura e confortevole per camminare e giocare, con pannelli a incastro e tinteggiatura di tutti i locali interni: festeggiata a suon di musica, palloncini, giochi di magia e coloratissimi make-up la consegna dei lavori effettuati dal Comune alla scuola dell’infanzia “Salgari” di Strettoia.

Un intervento molto articolato, da circa 200 mila euro, che “conclude il percorso di messa in sicurezza iniziato nel 2020 dal nido Scubidù e proseguito con le Marsili, all’Africa e la primaria Grimm, a Ponterosso – ha ricordato Francesca Bresciani, assessore alla pubblica istruzione – e per il quale ringrazio l’assessorato ai lavori pubblici del collega Matteo Marcucci, tutto il personale scolastico che ci ha assistito con grande spirito di collaborazione e le famiglie, per l’attenzione e la pazienza”.

“Qui, come in tutti gli altri plessi, non abbiamo fatto una spesa – ha aggiunto il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ma un investimento sul futuro della nostra comunità. Che non sarà certamente l’ultimo”. Infatti, come ha confermato la dirigente del Compresivo 2, Maria Concetta Consoli, “abbiamo iniziato un dialogo con l’amministrazione comunale per lavorare sul servizio di trasporto scolastico, in particolare fra Strettoia e la Marina”.