Frazioni: più parcheggi al Crociale, l’intervento inserito nel piano triennale delle opere

Il Comune di Pietrasanta riorganizzerà il parcheggio adiacente alla scuola Rigacci del Crociale. Era uno degli impegni dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti nei confronti dei residenti che da tempo lamentano la carenza di posti auto nella frazione.

L’ultima seduta della giunta municipale ha ratificato la volontà di realizzare anche questo intervento molto atteso con l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche. “Concretizziamo una precisa richiesta dei residenti. Il nostro impegno è quello di migliorare la vivibilità della frazione e la realizzazione di nuovi parcheggi vanno in questa direzione. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – La soluzione più logica è quella di riorganizzare gli spazi, razionalizzando il parcheggio esistente e ridisegnando lo schema dei posteggi per aumentare il numero di stalli a disposizione. Abbiamo già previsto che le risorse: circa 100 mila euro. La volontà è realizzarlo ovviamente in tempi brevi nel 2022”.

