più grandi, moderni e funzionali, nuovi servizi igienici alla primaria Mancini (Quadrellara)

La primaria Mancini sarà dotata di nuovi, più ampi e funzionali servizi igienici. C’è il via libera della giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti ad un’altra importante manutenzione straordinaria che interesserà, già nei prossimi giorni, il plesso di via Catalani alla Quadrellara e che rientra nell’ambito degli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici per il contenimento del rischio da Covid-19. Per questo intervento saranno investiti complessivamente poco più di 90 mila euro.

“I servizi igienici della Mancini sono insufficienti, visto il numero di bambini e l’esigenza di un maggiore distanziamento causa Covid, e sono sicuramente obsoleti rispetto alle nuove esigenze. I servizi igienici allo stato attuale sono soltanto quattro suddivisi in due vani adiacenti e dotati di un solo lavamani per ogni vano; non è presente il servizio igienico per i disabili e gli infissi esterni risultano deteriorati e apribili soltanto parzialmente. Era ora di mettere mano anche a questa situazione. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – Per le scuole questo sarà un anno molto importante dove investiremo, complessivamente, oltre 2 milioni di euro tra manutenzioni straordinarie e ordinarie adeguamenti, efficientamenti energetici e nuove pavimentazioni. Manteniamo gli impegni che ci siamo presi con i cittadini e le famiglie”.

Ma non solo. Alla Mancini saranno rifatti gli impianti idrotermosanitari, la modifica locale dell’impianto elettrico e l’allaccio alla fognatura nera comunale. Gli attuali rivestimenti deteriorati, porosi e diffilmente sanificabili verranno sostituiti interamente con materiali facilmente lavabili.

