PITTURA E VELOCITA’ NELLA DIRETTA AGGIORNATA CON MASSIMILIANO SCIUCCATI

Il profilo artistico di Massimiliano Sciuccati realizza la quotidianità, caratterizzata dalla passione per la velocità, nella Milano dove si incontra la femminilità che sfila in passerella interessando l’ideazione creativa. L’ospite della rubrica Instagram, di Giovedì 11 Febbraio, sarà accolto alle ore 19.00 da Piero Garibaldi per descrivere l’ambiente culturale stimolo dell’espressione sulla tela.