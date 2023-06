Pistoia, delitto Maestripieri: il figlio ha confessato

Patrizio Ruscio ha raccontato ai pm di aver avuto una discussione con la madre Ottavina Maestripieri, le ha tappato la bocca nel tentativo di calmarla provocando la morte dell’anziana.

Si è risolto così, con la confessione, ve il caso dell’anziana uccisa nell’appartamento di via Monteverdi: il figlio Patrizio Ruscio ha confessato ai pm di aver assassinato la madre.

Secondo quanto ha spiegato ai magistrati, quella mattina del Primo Giugno scorso, l’uomo avrebbe avuto un’accesa discussione con la madre per poi tapparle la bocca nel tentativo di calmarla, un gesto che però ha soffocato l’anziana ancora nel letto e ne ha provocato il decesso.

L’avvocato del figlio che ha confessato tenta in qualche modo di giustificare: “Non sapeva come dire alla madre che non aveva soldi per l’affitto”

Il motivo della discussione sarebbe infatti stata una somma di denaro che l’uomo doveva restituire alla madre per pagare l’affitto arretrato dell’appartamento, ma che non era nelle sua disponibilità.