PISTOIA BIANCOVERDE, DIBRA – OSIMANTI – GHIARDI VINCONO LE CATEGORIE

Ottime prove per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in questo settimana, con la stagione di corsa campestre conclusan e il ritorno a quella su strada. A Pistoia, alla “Mezza maratona di Pistoia”, terzo posto assoluto per Alice Parducci, vittoria di categoria per Andi Dibra, Marco Osimanti e Catia Ghiardi, secondo posto di categoria per Giorgio Davini e buone prove per Enrico Manfredini, Francesco Luporini, Zivago Anchesi, Nicola Matteucci, Mirco Toma, Federico Gonfiantini, Francesco Fabbri, Giacomo Bruschi, Maurizio Pierotti, Lorenzo Pellegrini, Rocco Cupolo, Lorena Meroni, Federico Ferrarini, Leonardo Trentanovi e Giada Abbattantuono; a Firenze, al “Corritalia”, bel quarto posto assoluto per Riccardo Durano; a Tavernelle (Firenze), alla “Maratonina di Tavernelle”, terzo posto assoluto di Roberto Ria e buona prova per Simone Cimboli; a Pisa, al “Trail dei monti pisani”, ottima prova di Matteo Dal Lago (4 assoluto); ad Arenzano (Genove), alla “Corsa del Roccolo”, ottimo terzo posto assoluto per Carlo Pogliani; a Pitigliano (Grosseto), al “Trail delle vie cave”, vittoria di categoria per Flavia Cristianini, secondo posto di categoria per Lorenzo Checcacci e buone prove per Paolo Cogilli ed Elena Genemisi; a Milano, alla “Stramilano”, buone prove per Francesco D’Agostino e Luciano Bartoli; a Palermo, al “Trofeo della legalita’”, ottime prove per Vincenzo Agnello (4 assoluto) e Antonino Lollo (5 assoluto); a Roma, alla “Maratona citta’ di Roma”, buone prove per Roxana Girleanu, Rosario Bianchi e Paolo Osigli; a Prato, al “Trail Val di Bisenzio”, titolo di campionessa regionale UISP per Ioana Lucaci e buona prova per Maricica Lucaci