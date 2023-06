Pistoia, anziana morta in casa: il figlio indagato per omicidio

Morta in casa, il figlio indagato per omicidio

Iscritto nel registro degli indagati il figlio della 90enne Ottavina Maestripieri, trovata morta giovedì 1 giugno nel suo appartamento in via Monteverdi a Pistoia. Il 60enne è stato raggiunto da un avviso di garanzia ed è stato interrogato dai magistrati titolari del fascicolo di indagine per chiarire una serie di circostanze non chiare dopo il sopralluogo nell’abitazione.

Il corpo della donna era stato rinvenuto privo di vita all’interno di un’abitazione, posta sotto sequestro. Attesa per l’autopsia

Il rinvenimento del cadavere della donna di 90 anni all’interno della sua abitazione da parte del figlio, l’allarme al 118, la constatazione del decesso e poi quei segni sul collo dell’anziana e lo stato dei luoghi che non convincevano: ora quello stesso figlio, 60 anni, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio volontario.

Succede a Pistoia, dove il corpo della 90enne era stato trovato la mattina del 1° Giugno. L’appartamento era stato posto immediatamente sotto sequestro.

Quindi il via alle indagini da parte dei carabinieri, che hanno portato a concentrare i sospetti sul figlio. Sulla salma della donna è stata disposta l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni: c’è attesa per gli esiti, che dovranno chiarire le cause della morte.