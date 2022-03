PISTA CICLOPEDONALE DAVANTI AL NUOVO SUPERMERCATO DI QUERCETA

I pericoli per le auto che “tagliano” il tracciato destinato a pedoni e ciclisti

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE PARLERÀ CON LA PROPRIETÀ

SERAVEZZA – L’amministrazione comunale si farà carico di affrontare, con la proprietà del nuovo supermercato Penny Market di Querceta, i problemi relativi allo sbocco sulla pista ciclopedonale che corre lungo via Federigi.

L’apertura della nuova struttura commerciale ha acutizzato una problematica presente sin dalla realizzazione del percorso dedicato a pedoni e ciclisti, ovvero la presenza di numerosi sbocchi che rendono potenzialmente pericoloso il percorso.

Problema accresciuto dalla presenza di questo nuovo centro commerciale, per l’intensità dei veicoli che, in entrata e uscita, si troveranno a tagliare il percorso di pedoni e ciclisti, con evidenti pericoli per la loro incolumità.

Una questione già rilevata dall’amministrazione comunale che ha convenuto sulle preoccupazioni espresse in consiglio comunale dalla capogruppo di Insieme, Elena Luisi.

“L’intero percorso della pista ciclabile presenta pericoli – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Alessandrini – un progetto che fu concepito senza il parere del comandante della Polizia Municipale, quindi nato decisamente male. C’è da sperare che questa nuova criticità, per l’elevato flusso di veicoli, renda i ciclisti ancora più prudenti e accorti, anche in considerazione del fatto che in questo tratto si dovrebbe rallentare e prestare maggiore attenzione per la presenza dell’incrocio e del semaforo. Ciò non toglie la pericolosità di questo punto nello specifico e dell’intera pista che andrebbe portata altrove”.

Fermo restando le criticità sull’intero percorso, l’amministrazione comunale si è dunque impegnata a farsi carico di questa istanza, su cui ha espresso preoccupazioni anche il Comitato Querceta Sud.