Alessandrini: “Siamo ormai in dirittura di arrivo, soddisfatti di restituire ai cittadini questo impianto”

PISCINA COMUNALE: PUBBLICATO IL BANDO DI GARA ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE LA RIAPERTURA DELL’IMPIANTO

SERAVEZZA – Si avvicina ancor più la riapertura della piscina comunale a seguito della pubblicazione del bando per l’affidamento della gestione.

La Provincia di Lucca ha infatti comunicato al Comune l’avvenuta pubblicazione del disciplinare della gara che consentirà ai soggetti interessati di presentare domanda entro il prossimo 19 ottobre, dopo di che si procederà alla verifica delle domande e all’affidamento della gestione che avrà una durata di cinque anni.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha provveduto e sta provvedendo a far fronte ai numerosi interventi di ripristino, resi necessari per lo stato di grave incuria in cui è stata lasciata la piscina per lungo tempo, con un impegno economico di circa 165 mila euro.

I lavori eseguiti e in corso di realizzazione consistono in opere di straordinaria manutenzione sugli impianti principali, ovvero quelli di riscaldamento, di trattamento dell’aria, l’impianto di filtrazione e le pompe dell’acqua, indispensabili per la riapertura dell’impianto sportivo.

A seguito della verifica dei consumi elettrici e in considerazione del costo dell’energia, è stato inserito nel pacchetto dei lavori prioritari anche un impianto fotovoltaico da circa 20 Kw, realizzato sulla copertura della piscina e dal costo di 60 mila euro.

Nel bilancio di previsione 2023-2025 sono stati stanziati 10 mila euro per dare seguito alle opere di manutenzione, frutto anche di imprevisti e di problematiche emerse in corso d’opera.

Sono stati così realizzati ulteriori interventi sulla vasca piccola per bambini, rimozione di parti ossidate e arrugginite e riverniciature.

60 mila euro sono stati stanziati con la variazione di bilancio dello scorso luglio per far fronte ad ulteriori lavori che, altrimenti, avrebbero compromesso l’agibilità della struttura. Da qui le opere di riqualificazione e adeguamento degli spogliatoi, del presidio di pronto soccorso della struttura, il rifacimento degli intonaci con pitture antimuffa, la fornitura di un ausilio per l’ingresso di persone con capacità motoria ridotta, un impianto di trattamento delle acque, la posa in opera di materiale quali i blocchi di partenza, galleggianti e divisori di corsie, riqualificazione della centrale termica.

“Abbiamo trovato un impianto con gravi carenze strutturali e in stato di profonda incuria – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – per evidenti inottemperanze del gestore negli ultimi anni. Consapevoli dell’importanza della struttura e delle attese dei cittadini, ci abbiamo investito somme considerevoli, indispensabili a recuperare la struttura e il suo servizio. Possiamo dire di essere ormai in dirittura di arrivo, entro ottobre sarà assegnata la gestione e quindi a novembre la piscina tornerà fruibile”.

Alle procedure per il rientro in pieno possesso dell’impianto, sono seguiti il piano degli interventi e le procedure esplorative per la ricerca di nuovi e affidabili gestori.

“Mentre procedevano gli interventi per consentire il ripristino della piscina – spiega Giacomo Tarchi il consigliere comunale delegato allo sport – ci siamo attivati con un avviso esplorativo utile a raccogliere le manifestazioni di interesse con una risposta molto buona che ha visto la partecipazione di ben dieci operatori economici che, adesso, sono invitati a partecipare alla gara per l’affidamento. Una tabella di marcia serrata, se consideriamo che il Comune è tornato in possesso della piscina nell’ottobre dello scorso anno e in un anno torna ad essere funzionante”.

A questo consistente pacchetto dei lavori se ne dovranno aggiungere altri, per una spesa già preventivata di circa 35 mila euro, cifra ad ora parziale in quanto mancante di alcuni preventivi.

Si tratta di ulteriori opere che dovranno essere realizzate entro la consegna della struttura al nuovo gestore e consistenti in diversi interventi tra i quali lavori elettrici, sostituzione dei servizi igienici e docce, interventi sull’intonaco esterno, riparazione di alcuni arredi, riattivazione di impianti.