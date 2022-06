“PISCINA COMUNALE DI CAPANNORI QUANTI RITARDI E QUANTI DISAGI PER LE FAMIGLIE”

“La pandemia, con i mesi di chiusura conseguenti, non sono bastati, anzi non sono praticamente stati utilizzati dai gestori della piscina comunale di Capannori per portare a buon fine gli interventi necessari – premettono Ilaria Benigni, consigliere comunale di Capannori nonché provinciale e Daniele Nesti militante della Lega -.

Lavori che ora procedono a singhiozzo, prima nel 2021, poi interrotti a causa della mancanza di materiale, nuova chiusura dal 15 maggio 2022 con la rassicurazione da parte dell’amministrazione comunale che entro il 15 settembre 2022 si poteva ripartire. Si tratterebbe di lavori da fare al legno della copertura, non meglio specificati e per questo chiediamo oggi di esserne più compiutamente informati, per problemi legati alla legge sull’antincendio. Nonostante tutto ad oggi nessun lavoro è ancora stato realizzato e a meno di 75 giorni dalla presunta riapertura crescono le preoccupazioni specialmente delle famiglie dei ragazzi che svolgono attività agonistica”.

“Una penalizzazione e un forte disagio per tutte le squadre di nuoto che gravitano sull’impianto di Capannori – spiegano Benigni e Nesti – e che dal 17 maggio scorso devono rivolgersi per la loro attività alle piscine di Viareggio Marco Polo, Montecatini e all’Iti di San Filippo. Ci chiediamo, e chiediamo risposte specifiche in merito, con il ritardo accumulato quando sarà prevista l’apertura? Con una riflessione – concludono Benigni e Nesti- : se fosse confermata la scadenza del 15 settembre perché la piscina non si è lasciata aperta fino ad oggi permettendo di continuare l’attività di tutti i fruitori dell’impianto e di conseguenza poter aumentare gli incassi alla Capannori Servizi?”.