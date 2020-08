PISANICA:BASTA INESATTEZZE, IMPEGNI CONCRETI

Giovannetti continua a diffondere inesattezze sulla questione variante Pisanica, di fatto veicolando notizie prive di fondamento. Infatti,dovrebbe essere finita da tempo la fase della propaganda, invece dobbiamo assistere a sterili comunicati fatti solo per ingraziarsi le attenzioni del Comitato Pontestrada che però è ben consapevole della realtà dei fatti. Il tratto in fase di realizzazione, nella zona posta tra via Unità di Italia e via Pozzodonico è opera della Salt, e quando fu approvato quel progetto Giovannetti e tutto il centro destra erano assenti al voto, non volendosi assumere le responsabilità di tali scelte. Non solo i soldi che furono stanziati anni fa dal Governo sono stati destinati alla realizzazione del tratto a monte dell’Aureliainvece di destinarlo al tratto a valle, di fatto aggravando il flusso di traffico proprio nella zona di Pontestrada.

Inoltre,le amministrazioni Mallegni e Giovannetti sono state anche colpevoli di aver fatto scadere i vincoli preordinati all’esproprio per la realizzazione del tratto di strada dall’Aurelia a via Pozzodonico, tratto che completerebbe l’opera risolvendo finalmente il problema del carico di traffico pesante e non sull’Aureliae anche in una parte del centro cittadino. In qualità di cittadina e anche di Candidata al Consiglio Regionale voglio farmi carico di questa problematica e sarà mia intenzione far in modo che la Regione Toscana possa finanziare o cofinanziare la realizzazione di un tratto di strada così importante. Invito pertanto il Comune a procedere con tutti gli iter previsti; progettazione, conformità urbanistica, espropri per far in modo di avere una progettualità completa da sottoporre alla Regione affinché nell’ambito dei vari finanziamenti ordinari e straordinari possa rientrare anche questa opera.

Certo è che dovrà essere una progettazione capace di contemperare le esigenze viarie con quelle ambientali finanche quelle di predisporre una adeguata pista ciclabile, che potrà collegare i quartieri periurbani con il litorale. Il mio impegno sarà quello di sottoporre l’idea immediatamente al Candidato Presidente Eugenio Giani affinchépossa prevedere da subito di inserire il progetto nell’ambito del piano straordinario di contributi e finanziamenti che potrà mobilitare fino a 5miliardi l’anno per tutta la Toscana di cui il centro sinistra si impegna a onorare sin dai primi giorni del prossimo mandato elettorale.Claudia DinelliCandidata al Consiglio Regionale della Toscana per il Partito Democratico