Pisanica, quale futuro per le frazioni Africa e Pontestrada?

Notizia di questi giorni è che Salt, iniziando i lavori in via Pisanica, realizzerà il nuovo cavalcavia, la rotatoria con via Olmi e il tratto di strada fino a via Pozzodonico, ma a quanto pare l’amministrazione risulta ancora una volta impreparata e nulla è dato sapere di come, quando e in che modo verrà realizzato il tratto (fondamentale) di competenza comunale da via Pozzodonico alla Statale Aurelia.

Il centrodestra ha lasciato che scadesse il vincolo preordinato all esproprio, oltre a dimenticarsi l’avvio di procedimento della variante urbanistica del 2017 per modificare il tracciato, che prevedeva, allora come ora, due soluzioni: tagliare in due la campagna o aderire il più possibile al centro abitato, cercando di lasciare inalterato il tessuto rurale esistente.

Senza una decisione dal parte dell’Amministrazione, oggi, la cittadinanza rischia di ritrovarsi un tronco di strada realizzata da Salt e una parte strada non terminata. E’ necessario che si prenda velocemente una decisione e che si inizino i lavori in modo da alleviare il traffico sulla via Aurelia, nelle zone limitrofe al centro e in particolar modo a Pontestrada, senza che via Bernini e gli abitanti del quartiere Africa, subiscano un aumento di traffico.

L’asse della Pisanica, nonostante sia stato progettato anche per sgravare il traffico sul viale Apua ed avere un accesso diretto dei mezzi pesanti all’autostrada, interessa un sistema territoriale di particolare valore paesaggistico, caratterizzato da sistemazioni agricole tradizionali.

Ci auguriamo che le linee guida nella progettazione della nuova strada tendano alla valorizzazione ambientale della zona, garantendo la ristrutturazione ed il completamento della strada con criteri di mitigazione dell’ impatto paesaggistico e un ottimale inserimento ambientale.

Il potenziamento della strada dovrà inoltre prevedere sia la formazione di rotatorie in corrispondenza della connessione con via Cava e via Bernini sia un sistema di percorsi ciclopedonali connessi agli insediamenti esistenti che dalla città di Pietrasanta, e dai quartieri di Crociale, San Bartolomeo e Africa-Macelli giunga sino al mare lungo lo schema direttore dell’asse di via Pisanica – “Porta Nord” del Parco della Versiliana allo scopo di garantire il valore di “strada-paesaggio” che connota l’infrastruttura esistente.

Coordinamento Progetto Pietrasanta 2023