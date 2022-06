MASSA – Stanotte, intorno a mezzanotte e mezza un rumeno di 34 anni è stato investito da un’auto pirata in via Verdi, sul lungomare di Marina di Massa. Il giovane è deceduto.

Il conducente dell’auto non si è fermato. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Marina di Massa che operano insieme al Nucleo Operativo della Compagnia per identificare il conducente del veicolo.