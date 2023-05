Pioggia e vento, martedì 16 maggio codice giallo su quasi tutta la Toscana

La pressione in calo sul mar Tirreno porterà nella giornata di domani, martedì 16 maggio, ad un peggioramento del tempo in gran parte della Toscana, con piogge, soprattutto nelle zone appenniniche, e vento.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, per la durata dell’intera giornata di domani, che per piogge e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore interesserà in modo particolare Alto Mugello e Alta Valtiberina, con cumulati medi significativi anche sull’Appennino pistoiese.

Per quanto riguarda i venti, sono previsti in rinforzo quelli di tramontana e grecale, con violente raffiche sul crinale appenninico tosco-emiliano. Localmente, possibili forti raffiche anche sulle zone collinari e di pianura.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/ allertameteo