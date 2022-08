Piogge e temporali, sabato 27 codice giallo nelle zone interne del settore orientale

Un calo della temperatura in quota sta determinando un aumento della instabilità. Fin dal pomeriggio di oggi, venerdì 26 agosto, saranno possibili isolate e brevi precipitazioni, prevalentemente temporalesche, in particolare sull’Appennino tosco-emiliano e sulle zone interne centro meridionali.

I fenomeni tenderanno a farsi più significativi, in particolare nel settore orientale, nella giornata di domani, sabato 27 agosto, con rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, e con possibilità anche di colpi di vento e grandinate. Per questo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e del reticolo idraulico minore, con validità dalle 12 alla mezzanotte di sabato. Le zone interessate sono quelle del Casentino, del Valdarno superiore, della Valdichiana, dell’Alto Ombrone grossetano e della Valtiberina.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.