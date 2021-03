PIEVE FOSCIANA INTITOLATO IL PARCO AL DOTTORE ROBERTO NOBILI

Roberto Nobili: medico, sindaco, volontario del soccorso alpino.

Il 6 marzo 2000 perse la vita nel tentativo di soccorrere due escursionisti caduti in un canalone del monte #PaniadellaCroce

Un gesto generoso ed esemplare che questa mattina il Comune di #PieveFosciana ha voluto ricordare intitolando al mai dimenticato Medico della comunità un parco cittadino.

Non ho avuto il privilegio di conoscere quest’uomo dal cuore immenso ma è come se l’avessi fatto grazie alle parole commosse di chi in questi 21 anni non l’ha mai dimenticato e sempre ricordato.

MARIO PUPPA