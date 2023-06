PIEVE DELLA BELLEZZA: concerto-evento alla Pieve di Brancoli

La Pieve della Bellezza. Domani, sabato 10 giugno, alle 17,30 in una delle più belle pievi della Toscana, la Pieve di San Giorgio a Brancoli (Lu), si terrà uno speciale concerto di chitarra classica. Il Maestro Matteo Bernetti Evangelista, chitarrista di primissimo piano e plurivincitore di concorsi internazionali, suonerà, tra l’altro, brani di Bach, Giuliani e Tarrega. Il programma sarà presentato dal Maestro Carlo Bruno che, dopo essersi esibito in Francia, Svezia e Stati Uniti, approda in Brancoleria. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Lucca ed è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, mira a far conoscere, vivere e valorizzare la splendida Pieve romanica, troppo spesso dimenticata e chiusa, nonostante il suo immenso valore in termini artistici, storici e affettivi. La popolazione locale o chi è passato da lì ne ha assaporato la bellezza, il silenzio e il suo sacro mondo.

Una Pieve così bella non può essere abbandonata, deve essere vissuta, sostenuta e ammirata, come tanti gioielli architettonici e artistici del nostro Paese che rischiano di essere dimenticati. Per questo l’evento del 10 giugno e l’invito al concerto. Le note voleranno tra le volte e faranno onore a questo luogo prezioso che ha bisogno di calore e tutela.

Vi aspettiamo dunque sabato 10 giugno alle 17,30, per il concerto, a ingresso gratuito.

Per chi volesse avere informazioni sulla storica Pieve, si rimanda al sito https://www.pievedibrancoli.it. Qui si ricordano le linee romaniche pure, la grande terracotta di Andrea della Robbia, il crocifisso ligneo del XII secolo, e la figura del “Brancolino”, all’esterno della porta laterale sud.