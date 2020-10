La ceramica artistica dei maestri Bertozzi & Casoni, la collettiva di Asart e le sculture di paesaggio del giovane Tommaso Milazzo. E’ un altro intenso fine settimana di vernissage, cultura ed eventi a Pietrasanta. Il paradiso culturale della Versilia, eletta meta italiana adatta in ogni stagione secondo la prestigiosa rivista Forbes, non tradisce nemmeno in questa occasione le aspettative di collezionisti ed appassionati d’arte.

L’arte e la cultura sono motivazioni potentissime per scoprire una città edificata su secoli di storia (la città nasce nel XIII secolo), dei suoi cittadini illustri (Giosuè Carducci e Padre Eugenio Barsanti), sulla presenza di ben cinque musei civici e cultura gratuita tutto l’anno e di una grande vitalità gastronomica, culturale ed ambientale, ma principalmente sulla sua incredibile capacità di far sentire visitatori e turisti a casa propria. Tutto questo nel rispetto delle normative Covid e dei protocolli per il distanziamento.

Sono quattro le mostre proposte dal Comune di Pietrasanta da non perdere. La prima è stata inaugurata lo scorso weekend. Stiamo parlando dell’interessante collettiva di artiste coreane EstremA Oriente ospitata nella Sala del San Leone (aperta sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 19.30. Lunedì chiuso). In mostra fino all’11 novembre ci sono i linguaggi artistici di Han Mi Hee, Han Sang Mi, Hwang A Young, Hwang Da Sol, Kim Eun Jin, Kim Ha Jin, Kim Hwal Kyung Maria, Kim Sun Young, Kwon Susanna, Lee Ji Yeon, Lee Kyung Hee, Lee Na Kyung, Lee Young Eun, Lee Yun Mi, Paik Sow Hyung, Shim Eun Ha.

Apriranno questo fine settimana Scultura come paesaggio del giovane Tommaso Milazzo nella Sala delle Grasce (vernissage sabato 17 ottobre alle ore 17.00) e De Rerum Natura nell’anno del ventennale dalla nascita di Asart (Artisti Scultori Associati) nel Chiostro di S. Agostino (vernissage domenica 18 ottobre alle ore 17.00).

A caratterizzare l’inverno d’arte di Pietrasanta sarà, fino al 7 febbraio, feste di Natale comprese, il Tempo dei maestri della scultura ceramica Bertozzi & Casoni con uno speciale allestimento pensato appositamente per gli spazi del complesso del Chiostro e della Chiesa di S. Agostino. Le 19 opere selezionate scandiscono un percorso antologico nell’articolata opera dei due artisti, che nel corso della loro carriera artistica, hanno saputo conferire alla ceramica una dignità tale da farla entrare di diritto nel panorama delle arti maggiori (vernissage sabato 17 alle ore 18.00).

Per tutti gli amanti della poesia l’appuntamento è con la presentazione del nuovo libro di Massimo Dalle Luche Per dono (Ebook Editore) in agenda sabato 17 ottobre alle ore 17.30 nella Sala dell’Annunziata del Chiostro di S. Agostino. La presentazione sarà curata dal Prof. Giuseppe Cordoni.

Dallo spettacolo dell’arte a quello della natura. Le giornate di ottobre regalano spesso tramonti straordinari da seguire dal rondò del pontile di Tonfano o dalle dolci terrazze panoramiche di Capriglia o Capezzano Monte.

Pietrasanta è Pietrasanta tutto l’anno.

Per essere aggiornato su tutti gli eventi

Sito: www.comune.pietrasanta.lu.it

Pagina ufficiale Facebook “Comune di Pietrasanta”

Gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi”

Instagram “Pietrasanta Eventi”

Servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).