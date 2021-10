Pietrasanta2035: dal piano del colore al Piano Operativo e Piano Strutturale, settimane decisive per l’adozione dei nuovi strumenti

Si avvia verso il completamento il lungo ed impegnativo percorso che porterà Pietrasanta nel futuro. L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti si sta apprestando a portare in adozione, in poche settimane, tutti i principali strumenti normativi e regolamenti: dal Piano Operativo e Piano Strutturale all’approvazione definita dell’accordo Coop-Conad, dal piano del colore per tutta la città al regolamento edilizio e dell’arredo urbano.

Tempi e modalità sono state definite in questi giorni dall’amministrazione comunale che punta a concludere tutti gli iter, e relativi passaggi in commissioni e consiglio comunale, entro la fine dell’anno per mettere in condizioni la città di avere una nuova prospettiva di crescita e sviluppo armonioso nel 2022 così come previsto dal mandato elettorale. “Siamo in fondo ad un percorso iniziato tre anni fa con il nostro insediamento. Un percorso che abbiamo fatto confrontandoci con tutte le anime della città e condividendolo passo dopo passo con il territorio. – spiega il primo cittadino – Gli strumenti che metteremo a disposizione di imprese, associazioni e cittadini rispondono ai bisogno di una comunità che vuole stare al passo con i tempi anche dal punto di vista urbanistico e normativo. Il lavoro dietro questi percorsi è stato enorme e per questo ringrazio gli uffici tecnici, i componenti della Commissione Urbanistica, i professionisti e tutti coloro che hanno collaborato a questo straordinario percorso di partecipazione e concretezza anche in chiave di snellimento burocratico e semplificazione. Strumenti più chiari significa meno costi per tutti e più rapidità. L’esperienza di tutti è stata un valore aggiunto per gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Il piano del colore rappresenta sicuramente la novità più curiosa ed interessante introdotta dall’amministrazione comunale di Giovannetti che riguarderà non solo il centro storico. “Il colore è lo strumento per combattere il degrado, per armonizzare lo sviluppo della città, caratterizzare la sua immagine e prenderci cura del futuro. – spiega il sindaco – La gamma di colori a disposizione sarà vastissima ed è stata studiata individuando cinque macro aree. Non solo quindi il centro storico. Il piano fornirà indicazioni ai progettisti sui colori da utilizzare sulle facciate nella zona collinare, sul viale Apua, sulla fascia costiera e persino per gli edifici produttivi ed il percorso del parco della scultura internazionale. Sarà uno strumento innovativo”. In dirittura d’arrivo ci sono sia il Piano Operativo, a cui dipenderà la redazione del nuovo piano degli arenili, che il Piano Strutturale e l’approvazione definitiva dell’accordo Coop e Conad che consentirà finalmente di realizzare le nuove rotatorie sull’Aurelia nell’intersezione con il viale Apua e alla Madonnina, il nuovo impianto sportivo di via Unità d’Italia ed il parcheggio pubblico in via I Maggio: “non sono arrivate osservazioni – anticipa il sindaco – e quindi possiamo procedere all’ultima storica adozione da parte del consiglio comunale”.

E’ frutto dell’ascolto il nuovo regolamento dell’arredo urbano e così del nuovo regolamento edilizio atteso in commissione nelle prossime settimane “adeguato alla normativa regionale e direttamente collegato ai nuovi strumenti urbanistici comunali. Ora c’è armonia anche normativa e questo renderà più agevole per imprese e cittadini dialogare con la pubblica amministrazione”.