Pietrasanta – Viabilità: via Monte Pania, divieto di transito per lavori

Per consentire l’installazione di cavidotti sottotraccia necessari per la realizzazione di una nuova utenza elettrica per due giorni, giovedì 28 e venerdì 29 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 18.00, verrà istituito il divieto di transito, esclusi i residenti, in via Monte Pania nei pressi del civico 9, dall’intersezione con la Via Monte Altissimo all’intersezione con la Via del Sale angolo Via Ottoboni.

Al termine di ogni giornata lavorativa la ditta esecutrice Cemes si adopererà per la riattivazione della circolazione garantendo la visibilità del cantiere sia di giorno che di notte. I residenti potranno invece accedere sempre all’area interdetta provenendo da entrambe le direzioni, lato monti (via del Sale) e lato mare (via Monte Altissimo).