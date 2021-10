PIETRASANTA – via libera a maxi lotto asfaltature, altre nove strade in sicurezza (circa 3 km)

via libera a maxi lotto asfaltature, altre nove strade in sicurezza (circa 3 km)

Ci sono anche 1,5 km di via Leonardo da Vinci, via Tonfano tra via Tremaiola e via Grenzach, via Astoria e via Manzoni.

Via libera al maxi lotto di asfaltature da 700 mila euro. La giunta municipale di Alberto Stefano Govannetti ha approvato nella seduta settimanale l’atteso piano di nuovi interventi che interesseranno altre nove strade cittadine in aggiunta a quelle già oggetto di manutenzione straordinaria. Gli annunci delle scorse settimane trovano riscontro nel progetto definitivo esecutivo varato dalla giunta. Dalle parole ai fatti.

Le strade interessate dai lavori di manutenzione straordinaria sono: via Leonardo da Vinci e via Tonfano, via Manzoni, via dei Fichi e via Vignette, via Saponiera, via Torretta a monte della via Unità d’Italia, via Astoria a Focette e via Calabria e via Liguria nel tratto che corre da via Campania a via Calabria a Macelli. “Diamo seguito e continuità al piano di asfaltature che avevamo promesso ai cittadini. Programmazione e concretezza ci hanno permesso di investire molte risorse per la messa in sicurezza delle strade ed il miglioramento della qualità urbana. In alcune di queste strade interverremo anche per eliminare storici ristagni d’acqua inserendo caditoie e griglia, rimettendo in quota i pozzetti o modificando le pendenze. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – Tra gli interventi che andremo ad eseguire nelle prossime settimane ci sono l’asfaltatura di via Leonardo da Vinci da via Unità d’Italia al lungomare, il secondo tratto a senso unico di via Tonfano nel tratto tra via Tremaiola e via Grenzach e via Astoria tra la statale Aurelia ed il lungomare. Nel caso di via Tonfano si tratta di un secondo lotto. In seguito all’intervento di realizzazione di nuove fognature interverremo anche nell’ultimo tratto da via Grenzach fino a Villeparisis. Complessivamente parliamo di altri 3 chilometri di strade che saranno finalmente messe in sicurezza”.

Tra il 2018 ed il 2023 l’amministrazione comunale di Giovannetit ha previsto di investire complessivamente 5 milioni di euro per asfaltature ed interventi di sicurezza sulle strade. Circa un milione all’anno. “Investimenti e tempi sono stati rispettati fino a qui. – analizza ancora Marcucci – Nelle prossime settimane partirà anche un nuovo lotto di asfaltare che interesserà la via Aurelia in accordo con Anas. Si tratta di intervenenti programmati che vanno a sommarsi a quelli già realizzati in diversi tratti della statale”.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati in via Abruzzi a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana, via Marella, via Casone, via Montiscendi, viale Apua, via Leopardi, via Santini nel tratto tra la via Aurelia e via Castagno, via Tonfano tra via Unità d’Italia e l’incrocio con le vie Ficalucci e Del Sale, numerosi tratti della Via Aurelia ed altre.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts