PIETRASANTA – VA RIPRESA LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE

PIETRASANTA – VA RIPRESA LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE

Dopo l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana che doverosamente e prevedibilmente vieta l’accesso ai centri di raccolta del verde nell’ambito delle misure di prevenzione del diffondersi del coronavirus, l’amministrazione Comunale di Pietrasanta non può più rimandare la decisione di ripristinare temporaneamente la raccolta porta a porta.

Non si può infatti pensare che i cittadini paghino 1 euro più Iva a sacchetto.

Il Sindaco Giovannetti deve inoltre valutare il problema igienico che si può creare in centinaia di giardini dall’accumulo dei residui vegetali, e dunque agire rapidamente di conseguenza. Non ci sono scuse, Ersu è perfettamente in grado di organizzare il porta a porta del verde, che del resto sta già facendo in altri quattro Comuni versiliesi e i costi del servizio possono essere tranquillamente visti nell’ambito di una ricontrattazione con Ersu che in questo periodo ha dovuto giocoforza diminuire i servizi originariamente previsti.

Le soluzioni da trovare possono essere diverse, si può pensare ad un paio di giri di raccolta da organizzare in tutto il Comune o fare come il Comune di Camaiore che ha organizzato il servizio sulla base delle richieste dei cittadini inviate tramite apposito numero telefonico. Le scelte le lasciamo ai tecnici.

L’Amministrazione si attivi immediatamente, a noi non interessa la primogenitura della proposta e non vogliamo fare polemica ma dare una risposta ad un problema che non riguarda poche decine di cittadini ma tutta la comunità di Pietrasanta.

Rossano Forassiepi

Segretario PD Pietrasanta

Gruppo Consiliare PD Pietrasanta

Segreteria PD Pietrasanta