Pietrasanta – Un San Biagio con i fiocchi!

Foto di Daniele Taccola.

Un San Biagio con i fiocchi, quello di oggi, graziato da un meteo che non prometteva niente di buono. Le moltissime persone intervenute si sono godute la fiera in tutto il suo splendore: dalle dimostrazioni di ippoterapia, ai tanti animali in esposizione, alle vie del centro che traboccavano di persone tra i banchetti, alle specialità culinarie di questa giornata e, infine, il vero e proprio tripudio di gioventu’ presso lo spazio dedicato alle giostre.

Anche questa edizione di San Biagio è da considerarsi un vero successo!