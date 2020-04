PIETRASANTA – UN APPELLO ED UN AGURIO PER PASQUA

In vista del fine settimana lungo di Pasqua, ci sentiamo di fare un vero e proprio appello ai nostri concittadini.

Siamo molto provati dalla quarantena; le nostre abitudini sono state condizionate in modo impensabile da questa vicenda e si sta avvicinando la Pasqua, una festa religiosa e tradizionale molto sentita ed attesa di anno in anno. Spesso per queste festività, per Pasquetta soprattutto, la tendenza è quella di ritrovarsi con parenti e amici per stare insieme e, magari all’aria aperta, fare pic-nic, grigliate e passeggiate.

Abbiamo fatto molto, ci siamo privati di molte cose ed è il momento di tenere duro e di restare a casa ancora per un po’. Questa è una battaglia che si può vincere solo insieme, solo rispettando le regole e i comportamenti che ci vengono richiesti per tutelare la salute nostra e degli altri.

Le forze dell’ordine faranno il resto: controlleranno le principali vie di comunicazione per evitare che qualche furbetto raggiunga la prima/seconda casa come è successo per il fine settimana del 7 marzo le cui conseguenze devono ancora essere ben comprese.

Riteniamo doveroso che anche i supermercati restino chiusi per la domenica e il lunedì di Pasqua, perché è giusto dare un po’ di respiro a chi ci lavora facendo loro passare in famiglia una festività così importante.

L’occasione ci è gradita per augurare di cuore una buona Pasqua a tutti e ci raccomandiamo: restate a casa.

Partito Democratico di Pietrasanta