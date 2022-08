Pietrasanta, tutti gli eventi del weekend

Pietrasanta, tutti gli eventi del weekend

Primo fine settimana d’agosto a Pietrasanta con tanti appuntamenti per tutte le età dedicati ad arte, danza, musica, dibattiti e intrattenimento a suon di risate.

Venerdì 5 agosto due iniziative per bambini e ragazzi: alle 17, “La Versiliana dei piccoli” ospiterà il laboratorio “Sasso…riso” con la creazione di pietre coloratissime che verrano poi distribuite nel Parco per regalare un sorriso a chi li troverà; alle 21,30, invece, allo “Spazio Agorà” di Marina un’allegra sfilata di moda dedicata ai più piccoli e alla stessa ora, al Giardino Barsanti, nel chiostro di Sant’Agostino, torna la rassegna “Il Giardino segreto” con la compagnia “Coquelicot teatro” e lo spettacolo “I fantastici quattro”. Per gli “Incontri al Caffè” della Versiliana, invece, dalle 18,30 spazio a “Vetrina Toscana: un assaggio della nuova campagna” con Toscana Promozione Turistica.

Sabato 6 lo spazio intitolato a Romano Battaglia accoglierà, sempre alle 18,30, la vincitrice di Masterchef 11 Tracy Eboigbodin, mentre alle 21,30 due occasioni per ascoltare buona musica: allo “Spazio Incontri Agorà”, le più belle colonne sonore del cinema con l’accompagnamento al pianoforte del M° Luigi Nicolini; a “La Cava” di Capezzano Monte, invece, il “Concerto sotto le stelle” del “Coro Versilia” diretto da Wilma Quadrelli.

Al teatro della Versiliana, l’eclettica Drusilla Foer sarà attesa protagonista dalle 21,30 con il recital autobiografico “Eleganzissima – Estate”. Stessa ora per la notte dedicata all’archeologia che si svilupperà fra Giardino Barsanti e Palazzo Moroni: “Bora dei Frati, un villaggio fra Liguri ed Etruschi” presenterà il nuovo allestimento del “Museo archeologico versiliese” con le scoperte più recenti della zona. Inoltre, dalle 17 alle 24 e anche la domenica, tutto il giorno, in piazza XXIV Maggio a Tonfano spazio alle piccole creazioni “home made” con il mercatino dell’artigianato, per uno shopping originale e di qualità.

Domenica 7 agosto, dalle 18,30 la cantante, attrice e conduttrice Iva Zanicchi si racconterà al Caffè della Versiliana. Allo “Spazio Agorà” (inizio alle 21,30) continuano “Le domeniche da ridere” con il comico e cantautore de “Le iene” Andrea Agresti; al teatro della Versiliana, invece, prima nazionale per “Profumo di tango” e sempre alle 21,30, ma al Giardino Barsanti, lo spettacolo musicale, chitarra e voce, di Giulio Casale intitolato “Gaber – Pasolini” renderà omaggio ai due grandi personaggi della storia italiana.