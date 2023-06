Pietrasanta – Trattamenti anti zanzara fino a settembre

Pietrasanta – Trattamenti anti zanzara fino a settembre

Dopo i trattamenti anti larvali effettuati nei mesi di maggio e giugno, proseguirà per tutta l’estate l’attività di contrasto alla diffusione delle zanzare promossa dal Comune di Pietrasanta, attraverso l’ufficio ambiente.

Nuovi interventi sono previsti, infatti, su 7 fossi (12 luglio e 1° agosto) e nelle oltre 4mila caditoie (12 luglio, 1° e 21 agosto e 11 settembre) in tutto il territorio comunale, sempre nella fascia oraria 9 – 18,30 e “utilizzando prodotti biologici – rimarca l’assessore all’ambiente, Tatiana Gliori – capaci di ostacolare lo sviluppo delle larve di zanzara. I trattamenti adulticidi sono vietati per legge: possono essere disposti, infatti, solo nei casi prescritti dall’Azienda sanitaria locale, a fronte di infestazioni massicce con rischio conclamato per la salute”.

Per scongiurare questa eventualità, è in corso dal 30 maggio il monitoraggio della “popolazione” di zanzara tigre su tutto il territorio comunale: 14 stazioni con ovitrappole sono state posizionate in altrettante aree urbane strategiche e vengono campionate ogni 15 giorni.