SCUOLA: TRASPORTO SCOLASTICO, COMUNE RIAPRE LA GRADUATORIA PER CONSENTIRE A FAMIGLIE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO

Pietrasanta_ Trasporto scolastico: il Comune di Pietrasanta riapre la graduatoria per consentire alle famiglie di usufruire del servizio. I termini per presentare le domande erano scaduti lo scorso 31 agosto. “Complice l’incertezza che ha regnato fino alla vigilia della riapertura dell’anno scolastico ed i comprensibili timori da parte dei genitori che hanno preferito temporeggiare prima di fare la domanda di iscrizione, sono diverse le famiglie che hanno avanzato, solo recentemente, richiesta di poter iscrivere il proprio figlio al servizio. – spiega Francesca Bresciani, assessore alla pubblica istruzione – Da qui la necessità di riaprire, in via straordinaria vista la situazione generale, la graduatoria per permettere a chi ne ha bisogno di usufruirne”.

La nuova graduatoria, precisa il Comune di Pietrasanta, verrà redatta con l’unico criterio dell’ordine di arrivo delle domande ed il servizio già organizzato per l’anno scolastico 20/21, inteso come tragitti e fermate, non potrà subire alcuna variazione. Le domande potranno essere presentata dal 21 al 25 settembre.

Per iscriversi ai servizi scolastici, tra cui il trasporto, è necessario collegarsi al sito www.comune.pietrasanta.lu.it alla sezione “Servizi Scolastici Online” presente nella home page (sulla colonna di destra) e seguire la procedura di registrazione al servizio.

Il Comune di Pietrasanta ricorda che per usufruire delle funzionalità del portale è necessario accreditarsi richiedendo le credenziali di accesso mediante lo specifico servizio “Registrazione Utenze Servizi On Line” che prevede l’inserimento dei dati anagrafici, numero di cellulare e indirizzo email. Per i cittadini che già sono in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, vedi anche https://www.spid.gov.it) non sarà necessaria alcuna registrazione in quanto l’identità della persona viene già certificata dal sistema nazionale.