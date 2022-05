Pietrasanta torna Bandiera Blu

Dopo un anno di assenza, a Pietrasanta torna la Bandiera Blu.

La notizia dell’assegnazione al Comune, per il 2022, del prestigioso vessillo da parte della Fee (Foundation for Environmental Education) è stata accolta con grande soddisfazione in piazza Matteotti: “Questo riconoscimento è per tutto il nostro sistema-mare – hanno commentato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore all’ambiente, Tatiana Gliori – la cui qualità non è certo mai stata in discussione. Ma ora, grazie alla Bandiera Blu, Pietrasanta e la sua Marina tornano anche formalmente al posto che spetta loro: fra le migliori località balneari d’Italia”.

I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu, infatti, oltre che alle acque di balneazione guardano anche alla presenza sul territorio di aree pedonali, piste ciclabili

e aree verdi, ai servizi disponibili in spiaggia, all’abbattimento delle barriere architettoniche fino alla ricettività più diretta, offerta da strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria e infopoint turistici.

“Un ringraziamento a tutti gli uffici e i tecnici comunali – concludono i due amministratori – che hanno prodotto con puntualità e attenzione i documenti necessari a riconquistare questo prestigioso riconoscimento. E un grazie a tutti gli operatori turistici della nostra città e della riviera in particolare, che garantiscono un’accoglienza eccellente agli ospiti di Pietrasanta e della Versilia”.

I Comuni italiani che hanno ottenuto la bandiera Fee per il 2022 sono 210.