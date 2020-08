PIETRASANTA – : terza fase piano anti-zanzare, interventi di disinfezione in griglie, caditoie e fossi su tutto il territorio

I trattamenti in programma tra lunedì 17 e sabato 22 agosto.

Piano anti-zanzare a Pietrasanta. E’ in programma tra lunedì 17 agosto e sabato 22 luglio la terza fase del piano di azione promosso dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per prevenire e contrastare le infestazioni delle zanzare che in particolare nei mesi caldi dell’estate puntualmente si propone. L’intervento di disinfezione interesserà griglie e caditoie stradali su tutto il territorio comunale ed il trattamento dei fossi.

In particolare il trattamento dei fossi e canali verrà effettuato in orario notturno con inizio per le ore 24.00 e termine per le ore 05.00 con il seguente calendario. Nella notte tra lunedì 17 agosto e martedì 18 agosto l’intervento interesserà le strade: via Arginvecchio, via Arginello, via delle Colmate. Nella notte tra martedì 18 agosto e mercoledì 19 agosto l’intervento interesserà le strade: via Pisanica, via delle Iare, via Torracia. Nella notte tra mercoledì 19 agosto e giovedì 20 agosto l’intervento interesserà le strade: via Tonfano, via del Serraglio, via Sardegna. Nella notte tra giovedì 20 agosto e venerdì 21 agosto l’intervento interesserà le strade: via Tonfano, via Ficalucci, via Leopardi, fosso Tonfano tratto interno alla Versiliana.

Per le abitazioni in prossimità dei fossi che verranno trattati, si consiglia di tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni; si invita a non lasciare su balconi e giardini residui alimentari ed animali domestici, rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare, coprire arredi e suppellettili presenti nei giardini ed eventuali colture pronte per il consumo.

L’amministrazione comunale ricorda che i trattamenti anti-zanzare saranno eseguiti rispettando e seguendo rigide prescrizioni tra cui l’assoluto divieto di utilizzare qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts