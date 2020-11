Pietrasanta – Stamattina la manifestazione, organizzata da FIALS, degli operatori sanitari per una Sanità senza piu’ tagli e razionalizzazioni. Presenti anche molti studenti che chiedono lo stesso anche per la Scuola.

Si è svolta stamattina, in maniera composta ed ordinata e nel rispetto delle misure anti covid 19, in Piazza Duomo a Pietrasanta, la manifestazione per la Sanità Pubblica organizzata da FIALS, durante la quale ha avuto luogo anche un flash mob degli operatori sanitari. Incisivo e toccante l’intervento di Daniele Soddu, Segretario FIALS Versilia, che ha spiegato, prima di tutto, quanto tempo sia trascorso inutilmente, dall’ultimo periodo di emergenza, prima che l’Asl prendesse quei provvedimenti strutturali di fondamentale importanza per non farsi trovare impreparati alla seconda ondata del virus. Basta tagli alla Sanità pubblica, basta con l’esternalizzazione dei servizi, soprattutto in questo momento dove l’esito di un tampone viene atteso 5, 7 o 10 giorni, servono stabilizzazioni e assunzioni di nuovo personale, devono cessare immediatamente le politiche scellerate che hanno totalmente depauperato la Sanità Pubblica. Alla manifestazione era presente anche il Comitato Sanità Pubblica Versilia, che da diversi anni cerca di tenere sempre aggiornati i cittadini, combattendo e manifestando contro le politiche di razionalizzazione dei servizi sanitari.

Al fianco degli operatori della Sanità anche il personale del PCA, che a Pietrasanta si occupava del recupero dalle dipendenze, ad oggi non piu’ operativo a causa della mancanza di fondi.

Alla manifestazione si sono uniti anche molti giovani studenti che si battono affinché venga loro garantito il diritto allo studio che non lo è affatto se si pensa ancora di sostituire gli insegnanti con dei computer. Gli studenti chiedono che si investa nella scuola e negli edifici scolastici anziché accorpare e razionalizzare, esattamente come avviene in ogni altro servizio al cittadino. Chiedono, inoltre, che si investa nei trasporti pubblici piuttosto che lasciare gli studenti a casa per la paura del diffondersi del virus su autobus sovraffollati.

