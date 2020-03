Pietrasanta – Sociale: 70 pacchi alimentari per le famiglie più bisognose, task force Grano, Consulta e Croce Verde per limitare spostamenti

Task Force per garantire il pacco alimentare a settanta famiglie pietrasantine. Per evitare di costringere tanti nuclei famigliari ad uscire di casa per ritirare il pacco alimentare mensile alla sede della storica associazione “Il Grano” le associazioni di Pietrasanta hanno fatto squadra. Coordinate dalla Consulta del Volontariato i pacchi alimentari sono arrivati a destinazione. Coinvolte anche la Croce Verde di Pietrasanta che ha messo a disposizione gli autisti, i volontari della Consulta ed il Comune di Pietrasanta che ha invece concesso l’utilizzo di un mezzo comunale per il trasporto. L’emergenza sanitaria ha ulteriormente rafforzato la collaborazione tra le associazione di volontariato del territorio impegnate, ogni giorno, anche per consegnare a domicilio di anziani e persone fragili, la spesa ma anche farmaci ed altri bisogni. “Dobbiamo proteggere i nostri anziani, i soggetti in precarie condizioni di salute e più in generale tutta la popolazione che in questo momento deve limitare al massimo gli spostamento. Il ritiro del pacco alimentare rientrava, probabilmente, tra le motivazioni per cui poter uscire ma abbiamo voluto – commenta Andrea Galeotti, Presidente della Consulta del Volontariato – insieme al Grano evitare di esporre a rischi inutili tante famiglie. Il mondo dell’associazionismo sta rispondendo in una maniera incredibile. Ogni giorno ci piovono richieste di volontari che vogliono darci una mano. Ne usciremo e saremo più forti di prima”.

Gli anziani e coloro che non sono in grado di provvedere in maniera autonoma alla spesa alimentare o all’acquisto dei farmaci e di altre necessità possono contattare il numero 366.6993039 attivato per garantire il servizio.