Pietrasanta si tuffa nel Medioevo,

Eventi: Pietrasanta si tuffa nel Medioevo, fine settimana tra accampamenti, cavalieri, dame, esibizioni e figuranti

Dal 2 al 3 ottobre la kermesse medievale nel centro storico.

Un viaggio nel tempo tra cavalieri, dame, sbandieratori, accampamenti e magia, danze ed acrobazie, mercatini a tema e musica antica. Pietrasanta riscopre la sua anima medievale con la quinta edizione della kermesse promossa dal Comune di Pietrasanta in programma da sabato 2 (dalle 10.00 alle 22.00) a domenica 3 ottobre (dalle 10.00 alle 20.00) nel centro storico della Piccola Atene. Fondata nel 1255 dal nobile milanese Guiscarda, la storia medievale di Pietrasanta vive ancora oggi nei suoi monumenti, nei suoi edifici storico e religiosi, nella sua cinta muraria e nella sua Rocca a testimonianza di un passato strategico e glorioso.

Con Pietrasanta Medievale l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti conferma una continuità di iniziative strategica per la vitalità e vivacità del centro storico a sostegno delle imprese e delle attività commerciali che potranno contare, anche nei periodi di bassa stagione, in un calendario di eventi di grande appeal e richiamo. La manifestazione è coordinata dal Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi. “Più eventi fuori stagione. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo. – commenta il primo cittadino, Giovannetti – I riflettori sulla città continueranno ad essere accesi senza sosta garantendo così continuità di presenze ed opportunità al territorio”. “La manifestazione è, per le ragioni che noi tutti conosciamo, in versione ridotta ma non per questo sarà meno bella o coinvolgente.- spiega Francesca Bresciani, assessore agli eventi – Gli ingredienti ci sono tutti per un weekend divertente per le famiglie e per i più piccoli”.

A caratterizzare Pietrasanta Medievale sarà la presenza, nel contesto storico cittadino, di figuranti pronti a popolare ed animare accampamenti e spazi pubblici del Giardino della Lumaca e Piazza Carducci, del Sagrato del Chiostro di S. Agostino con musica, danze ed esibizioni, del mercato medievale in Piazza Duomo e della gastronomia a tema. Protagonisti di Pietrasanta Medievale saranno i gruppi storici con i loro vessilli tra cui la Contrada La Cervia, I Cavalieri della Rocca, Associazione Culturale Oste Malspiniensis, Associazione Senza Tempo, Cultura Et Historia Mundi, Gruppo Per Servire, Schola Cantorum San Martino, Coro Versilia, Danze Storiche a cura di Susanna Biagioni. Da segnalare l’apertura straordinaria della Sala del Coniglio in via del Marzocco (dalle 15.00 alle 19.00) e l’appuntamento domenica 3 ottobre con il mercatino dell’antiquariato in Piazza Statuto per tutta la giornata. Per tutti gli appassionati di fotografia c’è anche il contesto fotografico organizzato dal gruppo “Tramonti Italiani”. La due giorni dedicata ai costumi, ai simboli e alle atmosfere medievali è servita.

A Pietrasanta, molto conosciuta ed apprezzata per la presenza di tanti ristoranti, non potevano mancare i menu della tradizione gastronomica medievale che potranno essere apprezzati presso Alex Ristorante Enoteca, Trattoria Gatto Nero, La Casa del Mago, Arte & Gourmet e La Rocchetta Ristorante.

Tutto le iniziative si tengono nel rispetto delle normative Covid e dei protocolli per il distanziamento.

Tutti i prossimi eventi in calendario: Libropolis – Festival dell’editoria e del giornalismo (8, 9, 10 ottobre), Premio Barsanti e Matteucci (16 ottobre). Ed ancora le mostre di Asart nella Sala del San Leone (12 settembre – 10 ottobre), Banziger nella Sala delle Grasce (18 settembre – 10 ottobre), “Il Meccano” di Tano Pisano (25 settembre – 6 febbraio) e l’installazione Palea di Eleonora Santanni alla Rocca di Sala fino al 5 novembre.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).