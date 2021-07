Pietrasanta – Si intitola Nubìvago il secondo appuntamento per il cartellone di Dap Festival

DAP FESTIVAL 2021

Pietrasanta (Lu) 28/06 – 10/07

V edizione

Si intitola Nubìvago il secondo appuntamento per il cartellone di Dap Festival della compagnia pugliese Equilibrio Dinamico. Si tratta di un trittico a quattro mani, portato in scena venerdì 2 luglio alle 21.30 nel Chiostro di Sant’Agostino nel centro storico di Pietrasanta. Simple Love, Walking & Talking, Continuum sono i tre diversi momenti che insieme riversano in Nubìvago cosmi, interrogativi, emozioni ed empatia. Un termine, Nubìvago, che nell’immaginario della coreografa Roberta Ferrara evoca sospensione e magia, descrive chi vaga tra i propri pensieri, tra le nuvole dell’immaginazione, restando affascinato dai panorami che può scorgerci. Chi è nubìvago non si perde, ma trae piacere da un viaggio che si svolge fra ragione e sogno. Ad anticipare lo spettacolo, nell’accompagnare il suo pubblico verso il teatro all’aperto allestito all’interno del Chiostro di Sant’Agostino, la compagnia pugliese alle 20.45 darà un piccolo assaggio gratuito delle proprie capacità in piazza Duomo.

Equilibrio Dinamico è una compagnia di repertorio versatile, eclettico e trasversale nata del 2011 con prime italiane a firma di coreografi e direttori di caratura nazionale e internazionale. Dal 2014 a oggi il repertorio di Equilibrio Dinamico ha danzato sui palcoscenici di teatri e festival internazionali in Italia, America, Messico, Singapore, Brasile, Germania, Kosovo, Albania, Croazia, Giappone, India, Belgio Grecia, Libano, Spagna, Turchia, Bulgaria. E in questa quinta edizione della rassegna internazionale di danza contemporanea che si protrarrà fino al 10 luglio, approda a Pietrasanta. Ricordiamo che Dap Festival è organizzata da New Dance Drama con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e del Ministero della Cultura che.

I tre spettacoli:

WALKING AND TALKING

Nessun cammino si compie in solitudine, perché il pensiero, mai immobile, tormenta il nostro viaggio. Un dialogo incoerente spinge, sposta e arresta il passo. Il ritmo vacilla istante dopo istante. La vita passa mentre i pensieri si evolvono, fluiscono e ci trascinano via. Si può credere alle contraddizioni? La risposta è sì.

CONTINUUM

Si parla costantemente di tempo: “hai tempo di parlare con me” o “Non ho abbastanza tempo per terminare questo lavoro”. Ciò che si invoca però non è che un semplice intervallo, una finestra temporale che circoscrive il compiersi delle azioni. L’alba e il tramonto, la notte e il giorno, si succedono senza che si comprenda davvero quanto in fretta si stia esaurendo il tempo che abbiamo a disposizione. Se poi lo sguardo si volge verso un orizzonte più ampio, ecco che tutto diventa sfuggente, e la complessità del tempo ci lascia totalmente impotenti.

SIMPLE LOVE

Un canto all’amore perduto, un racconto fragile e celebrativo. La gestualità prende il posto della parola e racconta corpi che con impeto si snodano, si confrontano, si attendono e si osservano. Un vortice, una sfida di equilibri e compromessi da trovare sia col corpo che col cuore, e la mente.

Info: www.dapfestival.com