servizi su appuntamento, smart working e trasferimenti di chiamata, tutti gli indirizzi mail ed i numeri di telefono

7 dipendenti su 10 già in telelavoro.

Servizi su appuntamento, smart working e trasferimento di chiamata per raggiungere sempre gli uffici comunali. Il Comune di Pietrasanta affronta la nuova emergenza sanitaria mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione della pubblica amministrazione per tutelare i dipendenti ed i cittadini per garantire l’erogazione dei servizi evitando attese agli sportelli e limitando al massimo gli spostamenti. Per facilitare l’incontro a distanza tra Municipio e cittadini l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha riunito, in una pagina del sito www.comune.pietrasanta.lu.it nella sezione “Coronavirus”, tutti i contatti degli uffici, per rendere organica, immediata e più facile la panoramica dei servizi. Attualmente già 7 dipendenti su 10 del municipio sono già in modalità telelavoro.

In caso di trasferimento di chiamata dai numeri fissi degli uffici ai cellulari personali dei singoli dipendenti – fa sapere il Comune di Pietrasanta – la linea potrebbe essere libera anche se il dipendente è occupato in un’altra conversazione telefonica. In questo caso si consiglia di provare a contattare il numero una seconda volta. L’amministrazione comunale ricorda che è disponibile, sempre sul sito, la sezione dedicata all’emergenza sanitaria con aggiornamenti ed informazioni utili oltre alla sezione speciale #Pietrasantanoicisiamo con contenuti culturali e di intrattenimento.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts