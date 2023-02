Pietrasanta sempre più “senza barriere”

Dodici rampe per facilitare l’accesso alle attività commerciali del centro e altrettanti campanelli wifi, per avvisare l’operatore della propria presenza: li acquisterà l’associazione Unitalsi di Pietrasanta, grazie al contributo di circa 3000 euro deliberato dall’amministrazione comunale attraverso l’assessorato al sociale, per proseguire nel progetto di abbattimento delle barriere architettoniche avviato nel 2021 con la mappatura digitale del centro storico.

“Pietrasanta è una città aperta, universale – sottolinea il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – e in tutti i processi di gestione degli ambienti urbani dobbiamo necessariamente integrare l’inclusione e l’accessibilità. Può sembrare complicato, perché siamo una realtà concepita e costruita in tempi antichi, ma molte città europee, come Chester in Inghilterra, stanno dando concreta dimostrazione che l’obiettivo non è una chimera”.

“La rilevazione di due anni fa, effettuata attraverso l’associazione Luccasenzabarriere – ricorda l’assessore al sociale, Tatiana Gliori – rilevò 38 esercizi commerciali del centro con elementi fisici che ne impedivano la libera e completa accessibilità. Insieme all’assessore all’associazionismo Andrea Cosci e al presidente della nostra Consulta del Volontariato, Andrea Galeotti, abbiamo quindi cercato quale fosse la soluzione più efficace per superare questi ostacoli”.

La formula sarà sperimentale: acquistati i dispositivi, l’Unitalsi li consegnerà in comodato d’uso gratuito all’associazione dei commercianti del centro storico, Le Botteghe di Pietrasanta, la quale li concederà a sua volta agli esercenti che ne faranno richiesta, per una copertura iniziale pari a una rampa ogni 3-4 attività. “Se riscontreremo un interesse forte, da parte dei nostri commercianti, non esiteremo a incrementare la disponibilità di questi strumenti, acquistandone altri”, ha aggiunto Gliori.

Sempre sul fronte della piena fruibilità di luoghi e servizi, l’estate scorsa la seconda fase della mappatura digitale delle barriere architettoniche a Pietrasanta ha rilevato come il 98% degli stabilimenti balneari di Marina sia adeguato ad accogliere anche chi ha bisogno di un’accessibilità facilitata.