PIETRASANTA – Segui la diretta streaming mercoledì 28 ottobre alle 21.00.

Il nuovo piano operativo e piano strutturale vanno in televisione. Saranno presentati a tutti i cittadini, in diretta, su NoiTv (canale 10 e 510 NoiTv Hd). E’ questa la modalità che l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha scelto, alla luce delle restrizioni previste dal nuovo DPCM, per “incontrare”, se pur a distanza e conservando la possibilità di fare domande in diretta, i cittadini di tutte le frazioni di Pietrasanta.