Scuola: tante richieste per il pre-scuola, comune apre graduatoria straordinaria

Pre-Scuola: aperta una graduatoria straordinaria. Ad oggi sono 57 gli alunni iscritti delle scuole primarie cittadine. A seguito di numerose richieste da parte di famiglie che non hanno presentato entro i termini la domanda di iscrizione al servizio, il Comune di Pietrasanta ha deciso di consentire, a chi per diverse motivazioni non si era iscritto, a farlo fino al prossimo martedì 2 novembre. Il servizio consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni in orario antecedente le lezioni e precisamente dalle ore 7,45 alle 8.25

Considerato che ad oggi risultano ancora disponibili diversi posti, al fine di agevolare le famiglie in questo difficile momento, come previsto nell’allegato disciplinare del servizio, l’ufficio Pubblica Istruzione di concerto con l’Assessore Francesca Bresciani, ha deciso di procedere ad una graduatoria straordinaria, redatta sulla base dei medesimi criteri previsti nel disciplinare. Le domande potranno essere presentate on line attraverso il Portale dedicato “Servizi Scolastici on line” dalle ore 12,00 del 29 ottobre fino alle ore 12.00 di martedì 3 novembre.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts