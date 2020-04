Sanificata la scuola Bibolotti di Tonfano. Il personale amministrativo può entrare nel plesso. L’amministrazione comunale di Pietrasanta ha provveduto, come da richiesta dell’Istituto Comprensivo 1, alla sanificazione dei locali della segreteria amministrativa e di tutto le aule didattiche, dei servizi igienici e del refettorio. La sanificazione delle aule didattiche non era inizialmente prevista ma l’amministrazione comunale, attraverso la disponibilità della ditta specializzata, è riuscita ad igienizzare già tutto il plesso.

“Alla Bibolotti sono stati riscontrati alcuni casi di positività. – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – Ed era quindi necessario intervenire per garantire l’accesso ai docenti e alla segreteria. Anche tutti gli altri plessi – anticipa – saranno igienizzati non appena il Ministero della Pubblica Istruzione comunicherà una possibile data per il rientro degli alunni a scuola”.