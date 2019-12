Capodanno in Piazza Duomo con Filippo Nardi. Il famosissimo concorrente del Grande Fratello, oggi conduttore, opinionista televisivo e dj e produttore discografico di successo, è il super-ospite del San Silvestro della Piccola Atene organizzata dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Pietrasanta da Bere.

Confermata la festa in Piazza Duomo tra balli, musica non-stop dalle 22.30 in poi e brindisi all’ombra del campanile per un fine anno sotto le stelle. La novità è rappresentanza all’allestimento che sarà minimal per valorizzare il patrimonio della città. Niente palco, niente mega strutture. Filippo Nardi, che sarà accompagnato da altri artisti live come Gheri, Mari Crisci e Vince Bramanti, suonerà sullo sfondo della scenografia naturale del Sagrato del Duomo. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, era il 2001, programma che lo ha reso noto al grande pubblico, Nardi si è dedicato alla televisione: è stato inviato de “Le Iene”, ha condotto l’anteprima “Festivalbar” e “Miss Muretto” insieme a Claudio Lippi, Loveline su Mtv al fianco di Camilla Raznovich, “Switch-Trip” ma è stato anche giurato a “Il Ballo delle Debuttanti”, concorrente prima e guest star poi de “L’Isola dei Famosi”, opinionista a “Domenica Live”, tutor a “Detto Fatto”, per citare alcune delle sue tante esperienze professionali. “Abbiamo messo insieme tutti gli ingredienti per un San Silvestro della tradizione con una bella festa in piazza per i giovani e le famiglie – commenta Andrea Cosci, Assessore gli Eventi – cercando di sfruttare appieno la bellezza del nostro centro storico”.