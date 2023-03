Pietrasanta – “Salute: femminile singolare”, un convegno sulla medicina di genere

Le differenze di genere in medicina, nella sperimentazione farmacologica e nella ricerca scientifica: ne parlerà il convegno “Salute: femminile singolare”, organizzato dalla presidenza del consiglio comunale, in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità per giovedì 30 marzo, a partire dalle 15,30 nella sala consiliare del Municipio, a Pietrasanta.

“Di donne e politiche di genere – sottolinea la presidente del consiglio comunale, Paola Brizzolari – si finisce sempre per parlare solo in occasioni ‘comandate’ come il 25 novembre o l’8 marzo. Con questo convegno, organizzato da donne, per le donne e con autorevoli specialiste della medicina declinata al femminile, proviamo a ‘rompere’ questa consuetudine e ampliare dibattito, riflessioni e anche conoscenze”.

“La salute – prosegue l’assessore alle pari opportunità, Tatiana Gliori – è uno degli elementi che dovrebbe essere centrale, parlando di politiche di genere ma che, invece, resta spesso ai margini. A discapito di noi donne che non abbiamo, così di frequente, occasioni di approfondire tematiche che ci riguardano da vicino, come le patologie, le modalità di cura, il nostro benessere generale. Ringrazio la presidenza del consiglio per aver promosso questo momento di informazione e condivisione”.

L’iniziativa è nata da un’idea della consigliera comunale Irene Nardini: “Nei mesi scorsi avevo iniziato a lavorare su un progetto che andava in questa direzione – ricorda – e sono felicissima che la presidenza del consiglio ne abbia sviluppato i contenuti creando questo convegno. I temi ai quali tengo in modo particolare sono psicologia e nutrizione, perché credo che diverse problematiche femminili abbiano orgine da una sottovalutazione di malesseri che si manifestano proprio in questi ambiti”.

Il convegno, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sul portale pietrasanta.consiglicloud.it e sulla pagina Facebook del Comune di Pietrasanta, si aprirà con i saluti istituzionali per poi proseguire con gli interventi delle dottoresse ospiti: Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di Coordinamento Salute e Medicina di Genere della Regione Toscana introdurrà il tema “Salute e Medicina di Genere: perchè prendersi cura delle differenze”; seguirà Sabrina Cosimi, referente ambito Versilia del Centro di Coordinamento Salute e Medicina di Genere con l’approfondimento “Differenze di genere nella cura del diabete mellito: i dati italiani”;

ancora, la psicologa Elisabetta Bresciani interverrà su “Ben-Essere Donna: una riflessione tra criticità e risorse” e la nutrizionista Francesca Ciuffi affronterà “Il ciclo alimentare della donna”. Seguirà un focus su due patologie a prevalente incidenza femminile: di “Fibromialgia, tanto invisibile quanto frequente” parlerà la reumatologa Laura Bazzichi; “Il dolore pelvico e l’enigma Endometriosi” sarà invece tema trattato dalla ginecologa Veronica Lazzarini.

All’evento parteciperanno anche l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani e le consigliere comunali Ilaria Biagi, Sandra Da Prato e Irene Tarabella.

La partecipazione è libera e gratuita ma si raccomanda la prenotazione, vista la disponibilità limitata di posti della sala consiliare: 0584 795217-218 oppure via mail a presidente.consiglio@comune. pietrasanta.lu.it.