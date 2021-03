Pietrasanta – rivoluzione manutenzione del verde

Ambiente: rivoluzione manutenzione del verde, programmazione, reperibilità e meno burocrazia con accordi quadro

Programmazione, reperibilità, più efficienza e rapidità e meno burocrazia. Svolta nella manutenzione del verde cittadino, del decoro e della sicurezza con l’attivazione di tre grandi accordi quadro che consentiranno una cura costante e periodica di parchi, giardini pubblici e delle scuole, aiuole e cigli stradali insieme ad una capacità di intervento specializzata per quanto riguarda il piano di potature e la rimozione delle ceppaie. Come promesso, e come annunciato negli scorsi mesi, l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti riorganizza il sistema di manutenzione del verde pubblico. Non più singoli affidamenti, e quindi la produzione di più procedure amministrative con relative tempistiche per gli interventi, ma tre grandi accordi con aziende specializzate per assicurare un più efficiente servizio di manutenzione del verde su tutto il territorio. “E’ una rivoluzione. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – Lo scorso anno ci siamo trovati, anche a causa del lockdown, a dover letteralmente rincorrere il verde. Non si faceva in tempo a tagliare l’erba che era già il tempo di un secondo taglio. La logica degli accordi quadro punta ad una superiore capacità di intervento, grazie anche alla reperibilità 365 giorni l’anno, che ci permette di programmare in anticipo il piano di manutenzioni e soprattutto di intervenire, in caso di urgenze o di interventi non programmati, senza dover procedere ad altri affidamenti per cui è necessario dover attivare un nuovo iter amministrativo. Questo è un approccio farraginoso che genera carta, richiede tempo e consuma risorse”.

Sono tre gli accordi quadro licenziati dalla giunta municipale per una spesa complessiva, in due anni, di circa 1,2 milioni di euro. Un accordo sarà stipulato per la sola manutenzione di aiuole, parchi e giardini, un altro per i cigli stradali ed un altro ancora per potature, rimozione ceppaie ed abbattimenti. “Tanto costa una città pulita ed ordinata dove parchi e cigli sono curati, dove c’è una strategia nella messa in sicurezza delle alberature che spesso richiede l’intervento di ditte specializzate. – spiega Marcucci – L’investimento è in linea con i precedenti anni. E’ un approccio completamente diverso che ci permette di programmare e alla distanza anche di risparmiare”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fre