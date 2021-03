Pietrasanta – riscaldamento pensionati ultrasessantenni e agevolazioni Tari anche per Partite Iva

Sociale: riscaldamento pensionati ultrasessantenni e agevolazioni Tari anche per Partite Iva, ecco le novità per fare domanda (invariati i criteri ISEE)

Bonus riscaldamento per i pensionati ultra sessantenni ed agevolazioni della Tari per l’anno 2021 per le famiglie a basso reddito: pubblicato il nuovo bando sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it La novità, rispetto al passato, è rappresentata dalla presentazione delle istanze di agevolazione solo ed esclusivamente attraverso la registrazione al portale “Servizi al Cittadino”. Le domande non andranno quindi più inoltrate mediante il Protocollo del Comune di Pietrasanta.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è quello di una progressiva transazione digitale di tutti i servizi dedicati ai cittadini. Pertanto non sarà più possibile, a differenza degli anni passati, presentarsi, dopo il ricevimento della cartella Tari, all’ufficio sociale per chiederne la cancellazione. E’ necessario, ricorda il Comune di Pietrasanta, che i richiedenti siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità cioè con scadenza 31/12/2021.

Il bonus riscaldamento, così come le esenzioni e le riduzioni per la tassa sui rifiuti, sono misure molto importanti nell’ambito delle politiche a favore della popolazione a basso reddito che interessano un’ampia platea di cittadini. Nel 2020 hanno beneficiato del bonus riscaldamento 156 utenti (192 euro per utente ammesso) e complessivamente per le agevolazioni Tari 484 nuclei tra monocomposti e pluricomposti. Confermata, anche per il 2021, la possibilità di accedere alle agevolazioni della Tari anche le partite Iva.

“L’elevato numero di istanze è un chiaro segnale della storica fragilità economica di molti nuclei ancora prima della pandemia. Ci aspettiamo un peggioramento di questo quadro e quindi un maggiore numero di richieste. – spiega Elisa Bartoli, vice sindaco ed assessore al sociale – Queste misure confermano l’alta capacità e la costanza della nostra amministrazione nel mettere in campo misure a tutela delle fasce più fragili come gli anziani con difficoltà economiche ed i nuclei a basso reddito”.

La presentazione dell’istanza attraverso il Portale del “Servizi al Cittadino” per gli ultrasessantenni, e per coloro che non hanno familiari o congiunti che possono accompagnarli in questo percorso, sarà facilitata dall’ufficio sociale del Comune di Pietrasanta. “Chi non ha la possibilità di iscriversi e presentare l’istanza tramite il portale online, per quanto sia molto facile e veloce, – spiega il vice sindaco – potrà farlo prendendo un appuntamento con i nostri uffici sociali. Saranno gli addetti dell’ufficio a verificare la reale impossibilità del cittadino a presentare la domanda e a programmare così un appuntamento”.

Invariati invece i criteri per la richiesta. Per i nuclei monocomposto esenzione con ISEE non superiore ad € 11.500,00 e riduzione sino ad un massimo del 50% con ISEE compreso tra € 11.501,00 ed € 12.750,00. Per i nuclei pluricomposti esenzione con ISEE non superiore ad € 9.600,00 e riduzione sino ad un massimo del 50% con ISEE compreso tra € 9.601,00 ed € 12.750,00.

Vai al portale “Servizi al cittadino” https://www.comune. pietrasanta.lu.it/home/comune/ servizi-online/servizi-al- cittadino

Per informazioni servizisociale@comune. pietrasanta.lu.it oppure al numero al 0584.795206 – 277