Commemorazioni: Pietrasanta ricorda le vittime delle Foibe, cerimonia a “L’unione per la vita” in via Tonfano

Appuntamento mercoledì 10 febbraio alle ore 9.30

Pietrasanta ricorda le vittime delle Foibe. In occasione della Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopo guerra e della più complessa vicenda del confine orientale, l’amministrazione comunale di Pietrasanta depositerà, mercoledì 14 febbraio, alle ore 9.30, una corona di alloro al monumento collocato in largo Martiri delle Foibe, in via Tonfano, nei pressi del sottopasso autostradale.

Il monumento, intitolato “L’unione per la vita”, è stato realizzato nel 2004 dall’artista argentina Flavia Robalo con marmo bianco di Carrara. Alla cerimonia parteciperanno, insieme rappresentanti delle autorità militari e civili della nostra comunità.

