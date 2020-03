Pietrasanta – Primi due casi di Coronavirus

Per quanto riguarda la situazione in Versilia, il Sindaco Giovannetti, tramite la pagina del Comune di Pietrasanta, ha fatto sapere che ci sono due persone risultate positive tra l’11 ed il 12 marzo, c’è da precisare che che la donna di 58 anni di Pietrasanta è a domicilio, mentre la donna di 79 anni di Pietrasanta è ricoverata all’ospedale Versilia, e non al contrario, come era stato detto inizialmente.