Pietrasanta, 12 aprile 2021PRESENTAZIONE MOZIONE DDL ZANIl

nostro paese vive tante emergenze, la più evidente è quella pandemica ed economica, ma continuano ad esistere anche molte altre emergenze sociali e molte, la maggior parte, legate ai diritti negati.In tutta Italia sono quasi quotidiane le notizie di discriminazione razziale, notizie di violenza alle donne,discriminazione dei disabili, così come atti di violenza fisica o verbale che hanno come vittima cittadini LGNTQI+3

Così come in tutta Italia anche la Toscana ha avuto i suoi episodi di cui l’ultimo recentissimo ai danni di una ragazza “colpevole” di amare una persona del suo stesso sesso, per giunta queste violenze verbali e psicologiche sono arrivate da parte della famiglia. Non possiamo rimanerein silenzio.Un cittadino, un militante politico e un amministratore pubblico non può sottrarsi dal prendere posizione chiara e netta

Oggi è il momento di dire basta e fermare questa escalation.Il Disegno di Legge Zan è un atto urgente e necessario per punire e prevenire tutti i crimini legati all’odio.Èurgente, oggi, mobilitarsi contro la misoginia, contro le discriminazioni legate alle disabilità, a favore di tutta la comunità LGBTQI+ e per questo dobbiamo prendere posizione e chiedere con forza la calendarizzazione del DDL anche al Senato della Repubblica.

Il messaggio contro l’ignoranza che discrimina e violenta le persone e i loro diritti deve essere esplicito, univoco e chiaro.Per questo motivo riteniamo l’impegno di tutti, anche di un’amministrazione comunale è necessario ed è un messaggio per la società per tutti i cittadini e uno stimolo per il parlamento per accelerare l’iter per l’approvazione di questa legge di civiltà.A tal proposito abbiamo presentato una mozione al Consiglio Comunale diPietrasanta per impegnare il Sindaco da un lato a farsi promotore in tutte le sedi opportune all’adozione di norme volte a promuovere la piena parità delle persone LGBTQI+ compreso anche il DDL Zan, dall’altro a intraprendere percorsi attivi nelle scuole per educare le ragazze e i ragazzi ai principi di eguaglianza ai quali si ispira il DDL Zan.

Ettore Neri –Capogruppo PD PietrasantaNicola Conti –Consigliere PD PietrasantaLorenzo Borzonasca –Capogruppo Insieme Per Pietrasanta