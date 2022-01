Pietrasanta – Presentati alla città i piani urbanistici

Rigenerazione e riuso urbano: sono le parole d’ordine dei nuovi strumenti urbanistici, il Piano Strutturale e il Piano Operativo di Pietrasanta, presentati alla città durante l’incontro al Teatro Comunale, trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. In platea professionisti, rappresentanti delle categorie economiche e semplici cittadini per un’ulteriore tappa di conoscenza dei due atti approvati lo scorso 13 dicembre dal consiglio comunale e ai quali, fino al 7 marzo, potranno essere presentate osservazioni.

“L’emergenza sanitaria – ha ricordato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – ci ha purtroppo impedito di dar seguito alla fitta serie di incontri che avevamo già programmato fra il 2019 e il 2020. Nonostante questo, abbiamo cercato di favorire sempre e al massimo la partecipazione di tutti gli interessati, anche in fase preventiva: fondamentale, in questo senso, sono stati i due bandi promossi prima di iniziare la stesura degli atti e con i quali abbiamo recepito oltre 700 indicazioni dal territorio, dando così a tutto il lavoro un indirizzo già coerente con i bisogni emersi”.

Sul palco, introdotti dal conduttore Claudio Sottili, sono intervenuti anche rappresentanti Regione Toscana e della Provincia di Lucca. “Il Comune di Pietrasanta – ha spiegato Alessandro Marioni, funzionario della Regione – ha sperimentato la redazione congiunta dei due strumenti: un’esperienza interessante, anche se un po’ più complessa da capire per i cittadini. Questa giornata al Teatro è sicuramente da apprezzare, come atto concreto da parte dell’amministrazione per accompagnare la cittadinanza nella comprensione dei contenuti”.